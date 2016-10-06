Олег Знарок: Может ли Шестеркин стать первым вратарем СКА? Все зависит от него

Главный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от победы над ЦСКА (2:0).

- Сегодня хорошо сыграли вратари, это кандидаты в первую сборную. Моментов было достаточно хорошо, что получается уже играть на удержание счета.

- Как удержать такую атакующую команду с Ковальчуком и другими?

- Удается удержать.

- Какими словами?

- Слов не надо, на собрании все говорится, они выполняют.

- Как оцените действия обороны?

- Вопросы всегда возникают. Любой хоккеист ошибается - это зависит от усталости. Раз сыграли на ноль - значит, оборона действовала хорошо.

- Патрик Херсли пополнил СКА. Когда увидим его в деле?

- Я сам еще его не видели.

- Может ли Шестеркин стать первым вратарем?

- Все зависит от него, - приводит слова Знарка корреспондент Spb.Sovsport.ru,

Напомним, СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ одержал победу над ЦСКА со счетом 2:0. Счет в матче на 19-й минуте открыл Сергей Широков, а на последней секунде матча Сергей Плотников забросил вторую шайбу.

После этой встречи петербуржцы набрали 42 очка и расположились на втором месте в Западной конференции. Москвичи имеют на одно очко больше и занимают первое место.

Следующий матч подопечные Олега Знарка проведут 8 октября дома против «Йокерита». Начало встречи в 17:00, Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию. ЦСКА свой матч проведет 9 октября против «Авангарда».