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Азербайджанский боец Турал Рагимов: Если бы дети дрались в шлемах, никаких бы разговоров не было

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Азербайджанский боец смешанного стиля Турал Рагимов прокомментировал участие детей на турнире WFCA, который прошел на днях в Грозном.

«Если бы дети дрались в шлемах, никаких бы разговоров не было. А так, детские бои - это нормально. Вы бы видели, какие бои проводятся в Дагестане и Азербайджане, выступают дети 9-10 лет. Дерутся и в шлемах и без них. Каких-то серьезных травм никто не получал, несмотря на то, что вид спорта жесткий. Для популяризации ММА - это нормально. Это мое мнение.

Раньше про чеченских бойцов никто не слышал, пока Рамзан Кадыров не стал развивать миксфайт. Федора Емельяненко тоже можно понять. Он является президентом Союза России ММА и должен был указать на правила», - сказал Рагимов.

Напомним, на данном мероприятии, которое было приурочено ко дню рождения главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, приняли участие дети. Позже президент ММА Федор Емельяненко подверг критике этот турнир, отметив, что организация боев между детьми противоречит правилам.  

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