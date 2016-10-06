Дмитрий Квартальнов: У ЦСКА были моментики. Именно моментики, а не моменты

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов поделился впечатлениями от поражения в матче против СКА (0:2).

- Были у нас моментики. Именно моментики, а не моменты. Немного не понравился первый период – мы дали уважение великим ребятам. Надо было с ними иначе сыграть. Все-таки уважать надо…где? В баре? Или в каком-то другом месте? Здесь нужно играть, а не уважение высказывать, - приводит слова Квартального корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ одержал победу над ЦСКА со счетом 2:0. Счет в матче на 19-й минуте открыл Сергей Широков, а на последней секунде матча Сергей Плотников забросил вторую шайбу.

После этой встречи петербуржцы набрали 42 очка и расположились на втором месте в Западной конференции. Москвичи имеют на одно очко больше и занимают первое место.

Следующий матч подопечные Олега Знарка проведут 8 октября дома против «Йокерита». Начало встречи в 17:00, Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию. ЦСКА свой матч проведет 9 октября против «Авангарда».