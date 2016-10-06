Дмитрий Квартальнов: У ЦСКА были моментики. Именно моментики, а не моменты
Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов поделился впечатлениями от поражения в матче против СКА (0:2).
- Были у нас моментики. Именно моментики, а не моменты. Немного не понравился первый период – мы дали уважение великим ребятам. Надо было с ними иначе сыграть. Все-таки уважать надо…где? В баре? Или в каком-то другом месте? Здесь нужно играть, а не уважение высказывать, - приводит слова Квартального корреспондент Spb.Sovsport.ru.
Напомним, СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ одержал победу над ЦСКА со счетом 2:0. Счет в матче на 19-й минуте открыл Сергей Широков, а на последней секунде матча Сергей Плотников забросил вторую шайбу.
После этой встречи петербуржцы набрали 42 очка и расположились на втором месте в Западной конференции. Москвичи имеют на одно очко больше и занимают первое место.
Следующий матч подопечные Олега Знарка проведут 8 октября дома против «Йокерита». Начало встречи в 17:00, Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию. ЦСКА свой матч проведет 9 октября против «Авангарда».
Матч
СКА - ЦСКА - 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Широков (Хафизуллин, Коскиранта), 17:52 (1:0). Плотников (Ковальчук, Дацюк), 59:59 (2:0).
Место и дата
06 октября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция