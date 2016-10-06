Сергей Плотников: Когда работает Дацюк, работает вся команда

Нападающий СКА Сергей Плотников поделился впечатлениями от победы над ЦСКА (2:0).

- Не идет большинство, хотя моменты создаем. Думаю, надо преодолеть этот барьер, забить одну и пойдет.



- В тех играх в меньшинстве пропускали, а сегодня выстояли даже 5 на 3.

- Конечно, мы хорошо сыграли в меньшинстве. Концентрация была на максимальном уровне, поэтому так и действовали.

- В концовке и Зубарев, и Мозес ложились под шайбы. Была установка играть аккуратно?

- Была установка не давать бросать, они выходили вшестером. Просто выбрасывать из зоны, удерживать счет.

- От матча таких команд ожидали большей результативности. Почему исход решила одна шайба?

- Мне кажется, наоборот, две хорошие команды показали хороший хоккей: много силовых приемов, борьбы. Судьи давали играть, не удаляли много. Моменты были, но оба вратаря хорошо играли.

- Много переломали народу на силовых?

- У нас все парни крепкие, так что без травм. Мы же летом не зря готовились.

- В карьере было такое, чтобы с финальной сиреной забрасывали?

- Впервые!

- Заметили возвращение капитана?

- Таких людей всегда замечаешь - он много делает на льду. Когда работает Дацюк, работает вся команда, - приводит слова Плотникова корреспондент Spb.Sovsport.ru,

Напомним, СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ одержал победу над ЦСКА со счетом 2:0. Счет в матче на 19-й минуте открыл Сергей Широков, а на последней секунде матча Сергей Плотников забросил вторую шайбу.

После этой встречи петербуржцы набрали 42 очка и расположились на втором месте в Западной конференции. Москвичи имеют на одно очко больше и занимают первое место.

Следующий матч подопечные Олега Знарка проведут 8 октября дома против «Йокерита». Начало встречи в 17:00, Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию. ЦСКА свой матч проведет 9 октября против «Авангарда».