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«Витязь» прервал победную серию минского «Динамо» из шести матчей

Андрей Ефимов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Хоккеисты подмосковного «Витязя» на выезде в овертайме переиграли минское «Динамо» со счетом 3:2 и прервали серию минчан из шести побед к ряду.

У хозяев заброшенными шайбами в основное время отметились Роб Клинкхаммер и Марк-Андре Граньяни. В составе «Витязя» дубль на свой счет записал Миро Аалтонен.

В овертайме победу «Витязю» принес точный бросок Игоря Головкова.

В следующей встрече 8 октября минское «Динамо» встретится на домашнем льду с московскими одноклубниками. «Витязь» отправится в Ригу, где встретится с местным «Динамо».

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