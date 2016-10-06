«Витязь» прервал победную серию минского «Динамо» из шести матчей

Хоккеисты подмосковного «Витязя» на выезде в овертайме переиграли минское «Динамо» со счетом 3:2 и прервали серию минчан из шести побед к ряду.

У хозяев заброшенными шайбами в основное время отметились Роб Клинкхаммер и Марк-Андре Граньяни. В составе «Витязя» дубль на свой счет записал Миро Аалтонен.

В овертайме победу «Витязю» принес точный бросок Игоря Головкова.

В следующей встрече 8 октября минское «Динамо» встретится на домашнем льду с московскими одноклубниками. «Витязь» отправится в Ригу, где встретится с местным «Динамо».