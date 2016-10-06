Павел Дацюк: Хоккеисты СКА сделали мало ошибок в матче против ЦСКА, сыграли в правильный хоккей

Нападающий СКА Павел Дацюк поделился впечатлениями от победы над ЦСКА (2:0).

- Тяжелая игра с ЦСКА, вы вернулись. Как себя чувствуете?

- Ощущения хорошие, особенно когда такие напряженные матчи: немного места, приятно играть. Сегодня сделали мало ошибок, играли в правильный хоккей.

- Почему никак не удается забить в большинстве?

- Вроде, в предыдущих матчах хорошо играли, большинство забивали. Понятно, что ЦСКА хорошо оборонялся. Будем работать и, думаю, в следующий раз на этот вопрос отвечу положительно.

- СКА больше года не мог обыграть ЦСКА. Этот момент как-то обсуждался?

- Нет, настраивались на очень важную игру. Две команды идут очень близко друг к другу. Главная задача была обыграть.

- Было видно, что СКА в третьем периоде играл на удержание счета. Тяжело ли атакующей команде так себя сдерживать?

- Задача была не откатываться, в их зоне держать шайбу. Был такой натиск со стороны соперника, им нужно было забивать.

- Эмоционально сейчас что чувствуете?

- Сейчас уже чуть-чуть отошло, будем готовиться к следующим матчам. Приятно, что была полная арена, аншлаг. Всегда приятно играть при таких болельщиках, - приводит слова Дацюка корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ одержал победу над ЦСКА со счетом 2:0. Счет в матче на 19-й минуте открыл Сергей Широков, а на последней секунде матча Сергей Плотников забросил вторую шайбу.

После этой встречи петербуржцы набрали 42 очка и расположились на втором месте в Западной конференции. Москвичи имеют на одно очко больше и занимают первое место.

Следующий матч подопечные Олега Знарка проведут 8 октября дома против «Йокерита». Начало встречи в 17:00, Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию. ЦСКА свой матч проведет 9 октября против «Авангарда».