Павел Дацюк: Хоккеисты СКА сделали мало ошибок в матче против ЦСКА, сыграли в правильный хоккей
Нападающий СКА Павел Дацюк поделился впечатлениями от победы над ЦСКА (2:0).
- Тяжелая игра с ЦСКА, вы вернулись. Как себя чувствуете?
- Ощущения хорошие, особенно когда такие напряженные матчи: немного места, приятно играть. Сегодня сделали мало ошибок, играли в правильный хоккей.
- Почему никак не удается забить в большинстве?
- Вроде, в предыдущих матчах хорошо играли, большинство забивали. Понятно, что ЦСКА хорошо оборонялся. Будем работать и, думаю, в следующий раз на этот вопрос отвечу положительно.
- СКА больше года не мог обыграть ЦСКА. Этот момент как-то обсуждался?
- Нет, настраивались на очень важную игру. Две команды идут очень близко друг к другу. Главная задача была обыграть.
- Было видно, что СКА в третьем периоде играл на удержание счета. Тяжело ли атакующей команде так себя сдерживать?
- Задача была не откатываться, в их зоне держать шайбу. Был такой натиск со стороны соперника, им нужно было забивать.
- Эмоционально сейчас что чувствуете?
- Сейчас уже чуть-чуть отошло, будем готовиться к следующим матчам. Приятно, что была полная арена, аншлаг. Всегда приятно играть при таких болельщиках, - приводит слова Дацюка корреспондент Spb.Sovsport.ru.
Напомним, СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ одержал победу над ЦСКА со счетом 2:0. Счет в матче на 19-й минуте открыл Сергей Широков, а на последней секунде матча Сергей Плотников забросил вторую шайбу.
После этой встречи петербуржцы набрали 42 очка и расположились на втором месте в Западной конференции. Москвичи имеют на одно очко больше и занимают первое место.
Следующий матч подопечные Олега Знарка проведут 8 октября дома против «Йокерита». Начало встречи в 17:00, Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию. ЦСКА свой матч проведет 9 октября против «Авангарда».
Матч
СКА - ЦСКА - 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Широков (Хафизуллин, Коскиранта), 17:52 (1:0). Плотников (Ковальчук, Дацюк), 59:59 (2:0).
Место и дата
06 октября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция