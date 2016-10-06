Сергей Андронов: Не слишком агрессивно лезли на пятак, в этом проблема ЦСКА
Нападающий ЦСКА Сергей Андронов в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился впечатлениями от поражения в матче против СКА (0:2).
- Неприятно, что не смогли победить. Скорее всего, не слишком агрессивно лезли на пятак, в этом наша проблема.
- СКА - ЦСКА - главная вывеска КХЛ, по крайней мере на Западе. Особенно себя настраивали?
- Играют классные команды, все очень ждали этого матча. Жаль, что не получилось победить.
- Радует, что в таком матче на ведущих ролях молодые российские вратари.
- Вы правы, Илье Сорокину огромное спасибо, он вообще красавец.
- А Игорь Шестеркин вообще не пропустил. Почему?
- Тут нам лучше поискать причину в себе.
- Первый матч в сезоне команды провели без сборников, которые были на Кубке мира. Эта игра отличалась от той?
- У СКА очень хорошая команда в любом составе. Без разницы против кого играть, - сказал Андронов корреспонденту Spb.Sovsport.ru.
Напомним, СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ одержал победу над ЦСКА со счетом 2:0. Счет в матче на 19-й минуте открыл Сергей Широков, а на последней секунде матча Сергей Плотников забросил вторую шайбу.
После этой встречи петербуржцы набрали 42 очка и расположились на втором месте в Западной конференции. Москвичи имеют на одно очко больше и занимают первое место.
Следующий матч подопечные Олега Знарка проведут 8 октября дома против «Йокерита». Начало встречи в 17:00, Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию. ЦСКА свой матч проведет 9 октября против «Авангарда».
Матч
СКА - ЦСКА - 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Широков (Хафизуллин, Коскиранта), 17:52 (1:0). Плотников (Ковальчук, Дацюк), 59:59 (2:0).
Место и дата
06 октября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция