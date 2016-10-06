Сергей Андронов: Не слишком агрессивно лезли на пятак, в этом проблема ЦСКА

Нападающий ЦСКА Сергей Андронов в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился впечатлениями от поражения в матче против СКА (0:2).

- Неприятно, что не смогли победить. Скорее всего, не слишком агрессивно лезли на пятак, в этом наша проблема.



- СКА - ЦСКА - главная вывеска КХЛ, по крайней мере на Западе. Особенно себя настраивали?

- Играют классные команды, все очень ждали этого матча. Жаль, что не получилось победить.

- Радует, что в таком матче на ведущих ролях молодые российские вратари.

- Вы правы, Илье Сорокину огромное спасибо, он вообще красавец.

- А Игорь Шестеркин вообще не пропустил. Почему?

- Тут нам лучше поискать причину в себе.



- Первый матч в сезоне команды провели без сборников, которые были на Кубке мира. Эта игра отличалась от той?

- У СКА очень хорошая команда в любом составе. Без разницы против кого играть, - сказал Андронов корреспонденту Spb.Sovsport.ru.

Напомним, СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ одержал победу над ЦСКА со счетом 2:0. Счет в матче на 19-й минуте открыл Сергей Широков, а на последней секунде матча Сергей Плотников забросил вторую шайбу.

После этой встречи петербуржцы набрали 42 очка и расположились на втором месте в Западной конференции. Москвичи имеют на одно очко больше и занимают первое место.

Следующий матч подопечные Олега Знарка проведут 8 октября дома против «Йокерита». Начало встречи в 17:00, Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию. ЦСКА свой матч проведет 9 октября против «Авангарда».