Канадца допустили до ОИ-2016, несмотря на положительную пробу на кокаин

Канадский спортсмен в прыжках с шестом Шон Барбери был допущен до участи в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, несмотря на положительную пробу на кокаин, сообщает thestar.com.

В качестве оправдания Барбер в суде сказал, что кокаин попал в его организм после отношений с девушкой, которая принимала наркотик.

По решению спортивного суда Канады, спортсмен был допущен до участия в Играх.

На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро канадец занял десятое место.