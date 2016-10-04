Канадца допустили до ОИ-2016, несмотря на положительную пробу на кокаин
Канадский спортсмен в прыжках с шестом Шон Барбери был допущен до участи в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, несмотря на положительную пробу на кокаин, сообщает thestar.com.
В качестве оправдания Барбер в суде сказал, что кокаин попал в его организм после отношений с девушкой, которая принимала наркотик.
По решению спортивного суда Канады, спортсмен был допущен до участия в Играх.
На
Олимпиаде в Рио-де-Жанейро канадец занял десятое место.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически