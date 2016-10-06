Рижское «Динамо» вырвало победу у «Локомотива» в серии из 36 буллитов
Хоккеисты «Динамо» (Рига)по буллитам победили ярославский «Локомотив» со счетом 3:2 и прервали свою серию из пяти поражений.
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Заброшенными шайбами в составе рижан отметились Патрик Маллен и Колтон Гиллис. У «Локомотива» точными бросками отличились Егор Коршков и Денис Мосалев.
Отметим, что для выявления сильнейшего в серии буллитов командам понадобилось сделать 36 бросков. Победный буллит на счету Джастина Шагга.
Следующий матч «Локомотив» проведет 10 октября. Ярославцы на своем льду примут братиславский «Слован». Рижское «Динамо» 9 октября на своем льду примет подольский «Витязь».
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