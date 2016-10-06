Игорь Шестеркин: Сорокин поздравил с победой, я сказал ему, чтобы не расстраивался

Голкипер СКА Игорь Шестеркин поделился впечатлениями от победы над ЦСКА (2:0).

- Тяжелая игра, но главное - заработали три очка.

- У вас третий матч подряд на ноль.

- Я не знаю... Можно и так сказать, что обрел уверенность.

- Вы не заметили этого успеха?

- Так сложились обстоятельства - я даже не знаю, как это объяснить!

- Что сказали Сорокину после матча? У вас есть какое-то принципиальное противостояние?

- Он меня поздравил с победой, я сказал ему, чтобы не расстраивался. Дружеские отношения - ничего лишнего, - приводит слова Шестеркина корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ одержал победу над ЦСКА со счетом 2:0. Счет в матче на 19-й минуте открыл Сергей Широков, а на последней секунде матча Сергей Плотников забросил вторую шайбу.

После этой встречи петербуржцы набрали 42 очка и расположились на втором месте в Западной конференции. Москвичи имеют на одно очко больше и занимают первое место.

Следующий матч подопечные Олега Знарка проведут 8 октября дома против «Йокерита». Начало встречи в 17:00, Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию. ЦСКА свой матч проведет 9 октября против «Авангарда».