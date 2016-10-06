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8 из 10 мячей забили шведы

Игорь Зетилов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Хабаровский «СКА-Нефтяник», готовящийся к старту Кубка мира на шведском сборе, сыграл товарищеский матч против «Бруберга».

За две минуты до финального свистка впереди (5:4) был шведский клуб. Счет сравнял Кристоффер Фагерстрем, которому ассистировал его соотечественник Эрик Сэфстрем.

Статистика

Бруберг –СКА-Нефтяник - 5:5 (1:2).

Мячи: Ларссон (6 ), Энгстрём (50, 59), А.Юнссон (67), Й.Юнссон (75) – Антипов (9), Потёмин (40), Фагерстрём (55, 59, 88).

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