8 из 10 мячей забили шведы

Хабаровский «СКА-Нефтяник», готовящийся к старту Кубка мира на шведском сборе, сыграл товарищеский матч против «Бруберга».

За две минуты до финального свистка впереди (5:4) был шведский клуб. Счет сравнял Кристоффер Фагерстрем, которому ассистировал его соотечественник Эрик Сэфстрем.

Статистика

Бруберг –СКА-Нефтяник - 5:5 (1:2).

Мячи: Ларссон (6 ), Энгстрём (50, 59), А.Юнссон (67), Й.Юнссон (75) – Антипов (9), Потёмин (40), Фагерстрём (55, 59, 88).