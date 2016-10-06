Владимир Соловьев: Оскорблять Федора Емельяненко недопустимо
Известный телеведущий Владимир Соловьев поделился мнением относительно детского боя в Чечне.
«Считаю, что вести дискуссию и высказывать своём мнение необходимо. Но вот тональность неприемлема. Оскорблять Фёдора недопустимо», - написал в твиттере Соловьев.
Считаю, что вести дискуссию и высказывать своём мнение необходимо. Но вот тональность неприемлема. Оскорблять Фёдора не допустимо. @Parij_— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 6 октября 2016 г.
Напомним,
4 октября в Грозном состоялся турнир по смешанным единоборствам,
приуроченный ко дню рождению главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. В
боях, которые транслировал телеканал «Матч. Боец», принимали участие и три сына
Кадырова.
Президент
ММА России Федор Емельяненко довольно критично прокомментировал участие детей в
рамках этого турнира. Слова бойца ММА подверглись критике со стороны
организаторов и экспертов.