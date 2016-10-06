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Патрик Херсли: Готов играть, но решение примут тренеры СКА

Максим Шитиков
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии

Защитник СКА Патрик Херсли в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб.

- Понравилась игра с ЦСКА?
- Моя команда сильно отыграла в защите. Теперь так называю СКА. У команды хорошая система, сильная защита, игроки контролировали весь матч.

- Расскажите, как быстро удалось завершить трансфер в СКА.
- Это заняло несколько дней, так как переход должен был быть одобрен тренерами и менеджментом. Мне надо было подождать подольше, но оно того стоило.

- После матча вас представили команде?
- Я встретился с руководством, Романом (Ротенбергом - Прим.ред.). В раздевалке еще не был.

- Завтра начнете работать с командой?
- Думаю, да.

- А в следующем матче сыграете?
- Я еще не говорил с тренерами. Наверное, мы обсудим это завтра. Я не катался семь дней. Я готов играть, но решение примут тренеры.

- Вы были инициатором ухода из «Локомотива» или клуб?
- Клуб решил расторгнуть контракт со мной, а через несколько дней СКА высказал заинтересованность во мне. Большая честь, что это сделал такой клуб. Мне не надо было долго думать над этим предложением.

- Вы разочарованы таким решением «Локомотива»?
- В какой-то момент я был зол. Но это решение не пришло из ниоткуда, я не играл несколько недель. Это не стало большим сюрпризом, но я рад, как все разрешилось.

- В Петербурге начинается новая жизнь?
- Да, можно и так сказать, - сказал Херсли корреспонденту Spb.Sovsport.ru.

Напомним, 6 октября шведский защитник Патрик Херсли подписал однолетний контракт с петербургским СКА. Ранее 30-летний игрок выступал за ярославский «Локомотив», с которым 4 октября расторг контракт.

В нынешнем сезоне Херсли провел в составе «Локомотива» 7 матчей и отметился 1 (0+1) очков при показателе полезности «-4».

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