Игорь Ожиганов: СКА по сравнению с прошлым сезоном прибавил в активности и движении

Защитник ЦСКА Игорь Ожиганов в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился впечатлениями от поражения в матче против СКА (0:2).

- Игра была хорошая, минус только в том, что проиграли?

- Это да. Самый большой минус, который вообще может быть после матча.

- В чем причина неудачи?

- Забили ноль голов. Будем разбираться, почему так произошло.

- В чем СКА изменился по сравнению с прошлым сезоном?

- Прибавил в активности и движении. В прошлом году в этих компонентах мы их переигрывали, нам это помогало.

- Был мандраж перед игрой против принципиального соперника?

- Если честно, не было. В Ледовом такая атмосфера, что на такие игры выходишь как на праздник, - сказал Ожиганов корреспонденту Spb.Sovsport.ru.

Напомним, СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ одержал победу над ЦСКА со счетом 2:0. Счет в матче на 19-й минуте открыл Сергей Широков, а на последней секунде матча Сергей Плотников забросил вторую шайбу.

После этой встречи петербуржцы набрали 42 очка и расположились на втором месте в Западной конференции. Москвичи имеют на одно очко больше и занимают первое место.

Следующий матч подопечные Олега Знарка проведут 8 октября дома против «Йокерита». Начало встречи в 17:00, Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию. ЦСКА свой матч проведет 9 октября против «Авангарда».