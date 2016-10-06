Игорь Ожиганов: СКА по сравнению с прошлым сезоном прибавил в активности и движении
Защитник ЦСКА Игорь Ожиганов в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился впечатлениями от поражения в матче против СКА (0:2).
- Игра была хорошая, минус только в том, что проиграли?
- Это да. Самый большой минус, который вообще может быть после матча.
- В чем причина неудачи?
- Забили ноль голов. Будем разбираться, почему так произошло.
- В чем СКА изменился по сравнению с прошлым сезоном?
- Прибавил в активности и движении. В прошлом году в этих компонентах мы их переигрывали, нам это помогало.
- Был мандраж перед игрой против принципиального соперника?
- Если честно, не было. В Ледовом такая атмосфера, что на такие игры выходишь как на праздник, - сказал Ожиганов корреспонденту Spb.Sovsport.ru.
Напомним, СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ одержал победу над ЦСКА со счетом 2:0. Счет в матче на 19-й минуте открыл Сергей Широков, а на последней секунде матча Сергей Плотников забросил вторую шайбу.
После этой встречи петербуржцы набрали 42 очка и расположились на втором месте в Западной конференции. Москвичи имеют на одно очко больше и занимают первое место.
Следующий матч подопечные Олега Знарка проведут 8 октября дома против «Йокерита». Начало встречи в 17:00, Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию. ЦСКА свой матч проведет 9 октября против «Авангарда».
Матч
СКА - ЦСКА - 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Широков (Хафизуллин, Коскиранта), 17:52 (1:0). Плотников (Ковальчук, Дацюк), 59:59 (2:0).
Место и дата
06 октября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция