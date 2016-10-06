Илья Сорокин: В первом звене СКА возрастные хоккеисты? Когда игра идет, не особо видно, против кого ты играешь
Вратарь ЦСКА Илья Сорокин поделился впечатлениями от поражения в матче против СКА (0:2).
- Что не получилось у ЦСКА?
- Трудно сказать сразу, нужно проанализировать. Забили на один гол меньше, поэтому проиграли.
- Даже на два.
- Засчитали его, да?
- Казалось бы, команды с таким нападением, а матч получился не результативным. С чем связываете это?
- Так пошла игра, так получилось.
- Чем отличается эта встреча от той, когда не было игроков сборной России?
- Я в тот вечер не играл. Со стороны тяжело судить.
- СКА с Дацюком стал сильнее того, с которым вы встречались в плей-офф?
- И тогда, и сейчас команда сильная.
- В чем именно сильные стороны?
- Во всем. Хорошая команда, сбалансированная.
- В первом звене СКА играют возрастные хоккеисты. Что скажете?
- Не обращал внимания. Когда игра идет – не особо видно, против кого ты играешь.
- Получается, без слабых мест?
- Время покажет, я не знаю.
- Для вас принципиальный момент, что в воротах играли два вратаря сборной, в недавнем прошлом – молодежной сборной?
- Нет, я готовился как к обычной игре, - приводит слова Сорокина корреспондент Spb.Sovsport.ru.
Напомним, СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ одержал победу над ЦСКА со счетом 2:0. Счет в матче на 19-й минуте открыл Сергей Широков, а на последней секунде матча Сергей Плотников забросил вторую шайбу.
После этой встречи петербуржцы набрали 42 очка и расположились на втором месте в Западной конференции. Москвичи имеют на одно очко больше и занимают первое место.
Следующий матч подопечные Олега Знарка проведут 8 октября дома против «Йокерита». Начало встречи в 17:00, Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию. ЦСКА свой матч проведет 9 октября против «Авангарда».
Матч
СКА - ЦСКА - 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Широков (Хафизуллин, Коскиранта), 17:52 (1:0). Плотников (Ковальчук, Дацюк), 59:59 (2:0).
Место и дата
06 октября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция