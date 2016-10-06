Сергей Кирьяков: Не хотел бы комментировать отставку Павлова, но команда – внизу таблицы
Сергей Кирьяков, возглавивший тульский «Арсенал», заявил, что планирует встретиться с прежним главным тренером клуба Сергеем Павловым.
- В ближайшее время планирую встретиться с Сергеем Павловым, - сказал новый главный тренер тульского клуба корреспонденту Sovsport.ru.
- Павлов назвал свою отставку нелогичной. Как прокомментируете эти слова?
- Вопросы, связанные с отставкой, – всегда тонкие. Не хотел бы это комментировать. В любом случае, команда внизу таблицы. Это факт. А обо всем остальном думайте сами.
Интервью с Сергеем Кирьяковым – в ближайшее время на Sovsport.ru
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