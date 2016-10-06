Сергей Кирьяков: Не хотел бы комментировать отставку Павлова, но команда – внизу таблицы

Сергей Кирьяков, возглавивший тульский «Арсенал», заявил, что планирует встретиться с прежним главным тренером клуба Сергеем Павловым.

- В ближайшее время планирую встретиться с Сергеем Павловым, - сказал новый главный тренер тульского клуба корреспонденту Sovsport.ru.

- Павлов назвал свою отставку нелогичной. Как прокомментируете эти слова?

- Вопросы, связанные с отставкой, – всегда тонкие. Не хотел бы это комментировать. В любом случае, команда внизу таблицы. Это факт. А обо всем остальном думайте сами.

Интервью с Сергеем Кирьяковым – в ближайшее время на Sovsport.ru