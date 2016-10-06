Погорилая лидирует на турнире в Финляндии, опережая Асаду
Россиянка Анна Погорилая занимает первое место после короткой программы на турнире «Финляндия Трофи», опережая трехкратную чемпионку мира из Японии Мао Асаду.
Погорилая допустила лишь одну незначительную помарку, исполняя короткую программу, и набрала 69,50 балла. Асада откаталась без ошибок, но с менее сложным набором элементов, ее оценка — 64,87. Третьей идет канадка Кейтлин Осмонд — 64,73. Две другие россиянки — Елизавета Туктамышева и Серафима Саханович — занимают, соответственно, 4-е и 14-е места.
Произвольную программу одиночницы исполнят в пятницу.
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