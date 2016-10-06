Надир Ашуров: Даже взрослые мужчины в боксе и кикбоксинге выступают в защитной экипировке
Тренер ММА Надир Ашуров рассказал о
том, какие правила были нарушены во время детского боя в Чечне.
- В детском возрасте скелет еще только
крепчает, развивается костно-мышечный аппарат, ребенок может достаточно легко
получить перелом или растяжение. Если ребенок хочет себя реализовать и
поучаствовать в турнире, то обязательно нужно надевать защитную экипировку. Я вообще сторонник того, что даже в 16–17 лет, когда
подростки получают спортивные звания, выполняя нормативы, они в любом случае
должны боксировать в экипировке. Заметьте, даже взрослые мужчины в боксе и
кикбоксинге выступают часто в защитной экипировке! Без защиты допустимо
выступать примерно с 18 лет, когда спортсмен уже становится профи, у него есть
определенный разряд, у него за плечами большой боевой опыт. Он уже осознанно
выходит на ринг, понимает, куда и на что он идет», - приводит слова Ашурова
портал 66.ru
Напомним,
4 октября в Грозном состоялся турнир по смешанным единоборствам, приуроченный
ко дню рождению главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. В боях, которые
транслировал телеканал «Матч. Боец», принимали участие и три сына Кадырова.
Президент
ММА России Федор Емельяненко довольно критично прокомментировал участие детей в
рамках этого турнира. Слова бойца ММА подверглись критике со стороны
организаторов и экспертов.