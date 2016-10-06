Надир Ашуров: Даже взрослые мужчины в боксе и кикбоксинге выступают в защитной экипировке

Тренер ММА Надир Ашуров рассказал о том, какие правила были нарушены во время детского боя в Чечне.

- В детском возрасте скелет еще только крепчает, развивается костно-мышечный аппарат, ребенок может достаточно легко получить перелом или растяжение. Если ребенок хочет себя реализовать и поучаствовать в турнире, то обязательно нужно надевать защитную экипировку. Я вообще сторонник того, что даже в 16–17 лет, когда подростки получают спортивные звания, выполняя нормативы, они в любом случае должны боксировать в экипировке. Заметьте, даже взрослые мужчины в боксе и кикбоксинге выступают часто в защитной экипировке! Без защиты допустимо выступать примерно с 18 лет, когда спортсмен уже становится профи, у него есть определенный разряд, у него за плечами большой боевой опыт. Он уже осознанно выходит на ринг, понимает, куда и на что он идет», - приводит слова Ашурова портал 66.ru

Напомним, 4 октября в Грозном состоялся турнир по смешанным единоборствам, приуроченный ко дню рождению главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. В боях, которые транслировал телеканал «Матч. Боец», принимали участие и три сына Кадырова.

Президент ММА России Федор Емельяненко довольно критично прокомментировал участие детей в рамках этого турнира. Слова бойца ММА подверглись критике со стороны организаторов и экспертов.