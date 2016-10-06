Сборная Италии сыграла вничью с командой Испании
В матче второго тура отборочного раунда чемпионата мира 2018 года сборная Италии сыграла вничью с командой Испании (1:1).
Счет на 55-й минуте встречи открыл полузащитник гостей Витоло. За восемь минут до конца матча полузащитник Даниэле де Росси, проводящий сотый матч в футболке сборной Италии, сравнял счет, реализовав пенальти.
После двух матчей группы G обе команды имеют в своем активе четыре очка, но из-за разницы забитых мячей испанцы расположились на втором месте, а итальянцы строчкой ниже.
В следующем туре турнира подопечные Хулена Лопетеги 9 октября сыграют на выезде против сборной Албании, а команда Италии в этот же день сыграет с Македонией.
Матч
Голы
Витоло 55 (0:1). Де Росси 82 (1:1 - пен.).
Состав
Италия: Буффон, Де Шильо, Бардзальи, Бонуччи, Романьоли, Флоренци, Пароло (Белотти, 76), Де Росси, Монтоливо (Бонавентура, 29), Эдер, Пелле (Иммобиле, 59)
Испания: де Хеа, Пике, Альба (Начо, 23), Рамос, Карвахаль, Силва, Витоло (Алькантара, 85), Иньеста, Бускетс, Коке, Коста (Мората, 67)
Предупреждения:
Пароло, 50; Бонавентура, 61; Бонуччи, 88 - Бускетс, 26; Витоло, 44; Коста, 45; Пике, 86
Судья:
Феликс Брых (Германия)
Место и дата
06 октября 21:45, Ювентус Стэдиум, Текстовая трансляция