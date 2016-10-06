В матче второго тура отборочного раунда чемпионата мира 2018 года сборная Италии сыграла вничью с командой Испании (1:1).

Счет на 55-й минуте встречи открыл полузащитник гостей Витоло. За восемь минут до конца матча полузащитник Даниэле де Росси, проводящий сотый матч в футболке сборной Италии, сравнял счет, реализовав пенальти.

После двух матчей группы G обе команды имеют в своем активе четыре очка, но из-за разницы забитых мячей испанцы расположились на втором месте, а итальянцы строчкой ниже.

В следующем туре турнира подопечные Хулена Лопетеги 9 октября сыграют на выезде против сборной Албании, а команда Италии в этот же день сыграет с Македонией.