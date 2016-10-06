Сборная Турциия ушла от поражения в матче с Украиной

В матче второго тура отборочного раунда чемпионата мира 2018 года сборная Украины сыграла вничью с командой Турции (2:2).

Счет на 24-й минуте матча открыл нападающий гостей Андрей Ярмоленко, спустя три минуты автор забитого мяча отдал результативную передачу на Артема Кравеца. На последней минуте первого тайма сборная Турции силами Озана Туфана отыграла один мяч.

Во второй половине встречи Хакан Чалханоглу установил окончательный счет, реализовав пенальти на 81-й минуте матча.

После двух матчей группы I обе команды имею по два очка и делят между собой третье и четвертое место.

В следующем туре турнира украинцы 9 октября примут на своем поле сборную Косово, а турецкая команда в этот же день сыграет на выезде против Исландии.