ЧМ-2018. Квалификация. Южная Америка. Эквадор – Чили, Бразилия – Боливия и другие матчи
Результаты отборочного турнира чемпионата мира 2018 в южноамериканской зоне.
9-й тур
Матч
Место и дата
07 октября 00:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
07 октября 02:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
07 октября 02:30, , Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
07 октября 03:45, , Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
07 октября 05:15, , Онлайн-трансляция
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