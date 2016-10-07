Детский омбудсмен Чечни не увидел нарушений в проведении боев детей в Грозном

Уполномоченный по правам ребенка в Чечне Хамзат Хирахматов прокомментировал ситуацию с детскими Грозном. Он считает, что их проведение не нарушает права детей.

Хирахматов заявил, что в его аппарате «провели проверку» и «отправили все [уполномоченной по правам ребенка России Анне] Кузнецовой». «Там нет никаких травм», — добавил он.



«Шоу было показательного характера. Это была всего лишь пропаганда этого вида спорта и там присутствовали родители этих детей, которые там участвовали. В аппарате дали рекомендации, чтобы в будущем на подобных соревнованиях дети использовали спортивный инвентарь», - приводит слова омбудсмена РБК.

Два дня назад в Грозном проводился турнир по смешанным единоборствам в честь дня рождения главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. В турнире участвовали дети до 12 лет без экипировки.

Ранне президент ММА России Федор Емельяненко раскритиковал участие детей в рамках этого турнира. Слова бойца ММА подверглись критике со стороны организаторов и экспертов.