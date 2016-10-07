Андрей Шевченко: Концовка нам не удалась, но турки забили со спорного пенальти
Главный тренер сборной Украины Андрей
Шевченко поделился впечатлениями после матча со сборной Турции в квалификации
ЧМ-2018. Напомним, что матч завершился вничью – 2:2.
«В первом тайме ребята играли очень хорошо. Мы практически
ничего не дали им сделать. Было очень много моментов у нас. Пропустили такой
гол за минуту до конца.
Второй тайм, конечно, концовочка нам не удалась, последние 10
минут. Я думаю, просто ребята подустали. Мы попытались сделать замены, но турки
очень хорошо сконцентрировались. Конечно, спорный пенальти. Я бы хотел его
сейчас посмотреть.
Мы играем с хорошим соперником. Ребята отдали все силы. Турки
где-то провалили первый тайм, но сконцентрировались во втором.
Если бы не пропустили первый мяч и ушли на перерыв со счетом
2:0, я думаю, турки может быть где-то и повесили бы головы. Стадион поддерживал
хорошо. После забитого мяча они, наоборот, воспряли и забили нам со спорного
пенальти мяч.
Я доволен игрой команды. Эпизоды были очень хорошие, хотя были и
слабые стороны – их подтянем немного. Результатом после 2:0 не совсем доволен»,
- цитирует Шевченко Tribuna.com со ссылкой на эфир
телеканала «Футбол 1».
После
двух матчей группы I обе команды имеют по два очка и делят между собой третье и
четвертое место.
В следующем туре турнира украинцы 9 октября примут на своем поле сборную Косово, а турецкая команда в этот же день сыграет на выезде против Исландии.
Матч
Голы
Ярмоленко 24 (0:1 - пен.). Кравец 27 (0:2). Туфан 45 (1:2). Чалханоглу 81 (2:2 - пен.).
Состав
Турция: Бабакан, Балта (Айхан, 46), Топрак, Озбайракли, Топал, Эркин, Чалханоглу, Туфан (Шен, 77), Унал (Кигерчи, 46), Тосун, Мор
Украина: Пятов, Кучер, Бутко, Ордец, Соболь, Ярмоленко, Коноплянка (Петряк, 82), Степаненко, Зинченко (Сидорчук, 46), Коваленко, Кравец (Зозуля, 73)
Предупреждения:
Эркин, 23; Чалханоглу, 47; Мор, 87 - Ордец, 54; Степаненко, 79; Соболь, 83; Зозуля, 87
Судья:
Мануэль Грефе (Германия)
Место и дата
06 октября 21:45, , Текстовая трансляция