Андрей Шевченко: Концовка нам не удалась, но турки забили со спорного пенальти

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлениями после матча со сборной Турции в квалификации ЧМ-2018. Напомним, что матч завершился вничью – 2:2.

«В первом тайме ребята играли очень хорошо. Мы практически ничего не дали им сделать. Было очень много моментов у нас. Пропустили такой гол за минуту до конца.

Второй тайм, конечно, концовочка нам не удалась, последние 10 минут. Я думаю, просто ребята подустали. Мы попытались сделать замены, но турки очень хорошо сконцентрировались. Конечно, спорный пенальти. Я бы хотел его сейчас посмотреть.

Мы играем с хорошим соперником. Ребята отдали все силы. Турки где-то провалили первый тайм, но сконцентрировались во втором.

Если бы не пропустили первый мяч и ушли на перерыв со счетом 2:0, я думаю, турки может быть где-то и повесили бы головы. Стадион поддерживал хорошо. После забитого мяча они, наоборот, воспряли и забили нам со спорного пенальти мяч.

Я доволен игрой команды. Эпизоды были очень хорошие, хотя были и слабые стороны – их подтянем немного. Результатом после 2:0 не совсем доволен», - цитирует Шевченко Tribuna.com со ссылкой на эфир телеканала «Футбол 1».

После двух матчей группы I обе команды имеют по два очка и делят между собой третье и четвертое место.

В следующем туре турнира украинцы 9 октября примут на своем поле сборную Косово, а турецкая команда в этот же день сыграет на выезде против Исландии.