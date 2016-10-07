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Андрей Шевченко: Концовка нам не удалась, но турки забили со спорного пенальти

Максим Кравченко
Источник:  Tribuna.comКомментарии

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлениями после матча со сборной Турции в квалификации ЧМ-2018. Напомним, что матч завершился вничью – 2:2.

«В первом тайме ребята играли очень хорошо. Мы практически ничего не дали им сделать. Было очень много моментов у нас. Пропустили такой гол за минуту до конца.

Второй тайм, конечно, концовочка нам не удалась, последние 10 минут. Я думаю, просто ребята подустали. Мы попытались сделать замены, но турки очень хорошо сконцентрировались. Конечно, спорный пенальти. Я бы хотел его сейчас посмотреть.

Мы играем с хорошим соперником. Ребята отдали все силы. Турки где-то провалили первый тайм, но сконцентрировались во втором.

Если бы не пропустили первый мяч и ушли на перерыв со счетом 2:0, я думаю, турки может быть где-то и повесили бы головы. Стадион поддерживал хорошо. После забитого мяча они, наоборот, воспряли и забили нам со спорного пенальти мяч.

Я доволен игрой команды. Эпизоды были очень хорошие, хотя были и слабые стороны – их подтянем немного. Результатом после 2:0 не совсем доволен», - цитирует Шевченко Tribuna.com со ссылкой на эфир телеканала «Футбол 1».

После двух матчей группы I обе команды имеют по два очка и делят между собой третье и четвертое место.

В следующем туре турнира украинцы 9 октября примут на своем поле сборную Косово, а турецкая команда в этот же день сыграет на выезде против Исландии.

Матч

Турция - Украина - 2:2 (1:2)

Голы

Ярмоленко 24 (0:1 - пен.). Кравец 27 (0:2). Туфан 45 (1:2). Чалханоглу 81 (2:2 - пен.).

Состав

Турция: Бабакан, Балта (Айхан, 46), Топрак, Озбайракли, Топал, Эркин, Чалханоглу, Туфан (Шен, 77), Унал (Кигерчи, 46), Тосун, Мор

Украина: Пятов, Кучер, Бутко, Ордец, Соболь, Ярмоленко, Коноплянка (Петряк, 82), Степаненко, Зинченко (Сидорчук, 46), Коваленко, Кравец (Зозуля, 73)

Предупреждения:

Эркин, 23; Чалханоглу, 47; Мор, 87 - Ордец, 54; Степаненко, 79; Соболь, 83; Зозуля, 87

Судья:

Мануэль Грефе (Германия)

Место и дата

06 октября 21:45, , Текстовая трансляция

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