Адам Делимханов: Емельяненко придется отвечать за каждое слово в адрес моих племянников
Депутат Госдумы РФ Адам Делимханов прокомментировал
ситуацию с детскими боями в Грозном. Он подверг критике слова бойца ММА Федора
Емельяненко.
«Мне представляется довольно странным слышать подобные слова из
уст человека, чей моральный, этический и профессиональный образ вызывает
глубочайшие сомнения. Тот факт, что порядочность и совесть никак не вписываются
в рамки восприятия Феди, для нас стал абсолютно очевидным тогда, когда судьи из
возглавляемого им продажного ведомства нагло, гнусным образом отняли заслуженную
победу у бразильского бойца Фабио Мальдонадо.
Все мировое спортивное сообщество стало свидетелем того, как
Федя, будучи позорно проигравшим и жестоко избитым, использовал
административный ресурс и в буквальном смысле слова украл победу у своего противника.
Федя говорит о необходимости должного воспитания подрастающего поколения,
однако в то же время не дает объяснения тому, почему воспитал брата-наркомана,
который избивал и насиловал женщин.
Также хочу особо подчеркнуть следующее. Ознакомившись с историей
жизни Феди и некоторыми подробностями его ранней биографии, я узнал, что в
детстве он очень сильно боялся и всячески избегал нормальных ребят. Достойные
парни из авторитетных и уважаемых кругов никогда не подпускали Федю к себе
из-за его полного несоответствия подлинным мужским понятиям и ценностям.
Тяжелые психологические последствия отражаются сегодня в его поведении.
Федя, хорошо запомни наш телефонный разговор. Кидая трубку, у
тебя не хватило духа нормально поговорить как мужчина, – это показатель твоей
трусости.
В заключении отмечу, кем бы ни был человек, ему придется
отвечать за каждое слово, сказанное в адрес моих дорогих племянников. Аллаху
Акбар», – написал Делимханов в своем Instagram.
Два
дня назад в Грозном проводился турнир по смешанным единоборствам в честь дня
рождения главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. В турнире участвовали
дети до 12 лет без экипировки.
Президент ММА России Федор Емельяненко раскритиковал участие детей в рамках этого турнира. Слова бойца ММА подверглись критике со стороны организаторов и экспертов.