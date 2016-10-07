Адам Делимханов: Емельяненко придется отвечать за каждое слово в адрес моих племянников

Депутат Госдумы РФ Адам Делимханов прокомментировал ситуацию с детскими боями в Грозном. Он подверг критике слова бойца ММА Федора Емельяненко.

«Мне представляется довольно странным слышать подобные слова из уст человека, чей моральный, этический и профессиональный образ вызывает глубочайшие сомнения. Тот факт, что порядочность и совесть никак не вписываются в рамки восприятия Феди, для нас стал абсолютно очевидным тогда, когда судьи из возглавляемого им продажного ведомства нагло, гнусным образом отняли заслуженную победу у бразильского бойца Фабио Мальдонадо.

Все мировое спортивное сообщество стало свидетелем того, как Федя, будучи позорно проигравшим и жестоко избитым, использовал административный ресурс и в буквальном смысле слова украл победу у своего противника. Федя говорит о необходимости должного воспитания подрастающего поколения, однако в то же время не дает объяснения тому, почему воспитал брата-наркомана, который избивал и насиловал женщин.

Также хочу особо подчеркнуть следующее. Ознакомившись с историей жизни Феди и некоторыми подробностями его ранней биографии, я узнал, что в детстве он очень сильно боялся и всячески избегал нормальных ребят. Достойные парни из авторитетных и уважаемых кругов никогда не подпускали Федю к себе из-за его полного несоответствия подлинным мужским понятиям и ценностям. Тяжелые психологические последствия отражаются сегодня в его поведении.

Федя, хорошо запомни наш телефонный разговор. Кидая трубку, у тебя не хватило духа нормально поговорить как мужчина, – это показатель твоей трусости.

В заключении отмечу, кем бы ни был человек, ему придется отвечать за каждое слово, сказанное в адрес моих дорогих племянников. Аллаху Акбар», – написал Делимханов в своем Instagram.

Два дня назад в Грозном проводился турнир по смешанным единоборствам в честь дня рождения главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. В турнире участвовали дети до 12 лет без экипировки.

Президент ММА России Федор Емельяненко раскритиковал участие детей в рамках этого турнира. Слова бойца ММА подверглись критике со стороны организаторов и экспертов.



