УЕФА отстранил Романа Еременко от участия в матчах на 30 дней

Полузащитник ЦСКА и сборной Финляндии Роман Еременко отстранен от участия в футбольных матчах на 30 дней решением дисциплинарного комитета УЕФА. Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Финляндии.

Федерация решила пока не давать подробных комментариев по этому поводу. Вместе с этим сообщается, что сегодня по поводу отстранения Ерменко информацию предоставит ЦСКА. Таким образом, Роман пропустил сегодняшний матч со сборной Исландии и не сыграет в воскресенье с Хорватией.

В текущем сезоне 29-летний Роман Еременко провел 12 матчей за ЦСКА и забил четыре мяча при двух голевых передачах.