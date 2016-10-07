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УЕФА отстранил Романа Еременко от участия в матчах на 30 дней

Максим Кравченко
Источник:  Футбольная ассоциация ФинляндииКомментарии

Полузащитник ЦСКА и сборной Финляндии Роман Еременко отстранен от участия в футбольных матчах на 30 дней решением дисциплинарного комитета УЕФА. Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Финляндии.

Федерация решила пока не давать подробных комментариев по этому поводу. Вместе с этим сообщается, что сегодня по поводу отстранения Ерменко информацию предоставит ЦСКА. Таким образом, Роман пропустил сегодняшний матч со сборной Исландии и не сыграет в воскресенье с Хорватией.

В текущем сезоне 29-летний Роман Еременко провел 12 матчей за ЦСКА и забил четыре мяча при двух голевых передачах.

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