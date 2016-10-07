УЕФА отстранил Романа Еременко от участия в матчах на 30 дней
Полузащитник ЦСКА и сборной Финляндии Роман Еременко отстранен
от участия в футбольных матчах на 30 дней решением дисциплинарного комитета
УЕФА. Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Финляндии.
Федерация решила пока не давать подробных комментариев по этому
поводу. Вместе с этим сообщается, что сегодня по поводу отстранения Ерменко
информацию предоставит ЦСКА. Таким образом, Роман пропустил сегодняшний матч со
сборной Исландии и не сыграет в воскресенье с Хорватией.
В текущем сезоне 29-летний Роман Еременко провел 12 матчей за
ЦСКА и забил четыре мяча при двух голевых передачах.
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