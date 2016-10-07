Рефери поединка в Грозном: Это был не нокаут ребенка, а розыгрыш

Рефери турнира по смешанным единоборствам в Грозном, президент федерации ММА Краснодарского края Агоп Топчян прокомментировал ситуацию с детскими боями в Грозном. Он заявил, что нокаут в поединке, который он обслуживал, был просто розыгрышем.

«Для вас это был нокаут, для меня это был розыгрыш. Ребенка отвели, пришли врачи, но помощь ему не оказывали. Это было не падение от удара, как могло показаться со стороны.

Во второй встрече случился запрещенный удар в партере в голову, и судьи сразу среагировали на него, а в третьем поединке дети немного заигрались и переборщили, я остановил их и предупредил», - цитирует Топчяна ТАСС.

Два дня назад в Грозном проводился турнир по смешанным единоборствам в честь дня рождения главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. В турнире участвовали дети до 12 лет без экипировки.

Президент ММА России Федор Емельяненко раскритиковал участие детей в рамках этого турнира. Слова бойца ММА подверглись критике со стороны организаторов и экспертов.