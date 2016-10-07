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Александр Зинченко: Первый гол Турции – это моя вина

Максим Кравченко
Источник:  Сегодня.uaКомментарии

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился впечатлениями после матча со сборной Турции в квалификации ЧМ-2018. Напомним, что игра завершилась вничью (2:2).

«Хочу отметить, что в первом тайме мы неплохо контролировали мяч, здорово выходили через передачи в атаку.  Было много эпизодов, когда мы могли двумя передачами отрезать их пять-шесть игроков, но не использовали свои моменты. Могли забить намного больше.

Первый гол, который мы пропустили, считаю, это была моя вина. Нельзя в таких ситуациях просто выбрасываться на игрока. Цепь ошибок привела к голу, но началось все с меня.

Второй тайм был валидольным, особенно концовка встречи. Было много борьбы и мы сильно прижались назад. Но все равно могли забить свой гол, использовать контратаку. Получилась тяжелая игра, но я считаю, что мы упустили три очка.

Всегда говорят, что 2:0 – самый скользкий счет. Но не чувствовалось никакой расслабленности. Пропустили такой гол в раздевалку ненужный и турки на этом психологически понеслись, а у нас во втором тайме где-то присутствовала нервозность – допускали простые ошибки, не дорожили мячом», - цитирует Зинченко «Сегодня» со ссылкой на эфир телеканала «Футбол 1».

После двух матчей группы I обе команды имеют по два очка и делят между собой третье и четвертое место.

В следующем туре турнира украинцы 9 октября примут на своем поле сборную Косово, а турецкая команда в этот же день сыграет на выезде против Исландии.

Матч

Турция - Украина - 2:2 (1:2)

Голы

Ярмоленко 24 (0:1 - пен.). Кравец 27 (0:2). Туфан 45 (1:2). Чалханоглу 81 (2:2 - пен.).

Состав

Турция: Бабакан, Балта (Айхан, 46), Топрак, Озбайракли, Топал, Эркин, Чалханоглу, Туфан (Шен, 77), Унал (Кигерчи, 46), Тосун, Мор

Украина: Пятов, Кучер, Бутко, Ордец, Соболь, Ярмоленко, Коноплянка (Петряк, 82), Степаненко, Зинченко (Сидорчук, 46), Коваленко, Кравец (Зозуля, 73)

Предупреждения:

Эркин, 23; Чалханоглу, 47; Мор, 87 - Ордец, 54; Степаненко, 79; Соболь, 83; Зозуля, 87

Судья:

Мануэль Грефе (Германия)

Место и дата

06 октября 21:45, , Текстовая трансляция

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