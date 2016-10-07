Александр Зинченко: Первый гол Турции – это моя вина

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился впечатлениями после матча со сборной Турции в квалификации ЧМ-2018. Напомним, что игра завершилась вничью (2:2).

«Хочу отметить, что в первом тайме мы неплохо контролировали мяч, здорово выходили через передачи в атаку. Было много эпизодов, когда мы могли двумя передачами отрезать их пять-шесть игроков, но не использовали свои моменты. Могли забить намного больше.

Первый гол, который мы пропустили, считаю, это была моя вина. Нельзя в таких ситуациях просто выбрасываться на игрока. Цепь ошибок привела к голу, но началось все с меня.

Второй тайм был валидольным, особенно концовка встречи. Было много борьбы и мы сильно прижались назад. Но все равно могли забить свой гол, использовать контратаку. Получилась тяжелая игра, но я считаю, что мы упустили три очка.

Всегда говорят, что 2:0 – самый скользкий счет. Но не чувствовалось никакой расслабленности. Пропустили такой гол в раздевалку ненужный и турки на этом психологически понеслись, а у нас во втором тайме где-то присутствовала нервозность – допускали простые ошибки, не дорожили мячом», - цитирует Зинченко «Сегодня» со ссылкой на эфир телеканала «Футбол 1».

После двух матчей группы I обе команды имеют по два очка и делят между собой третье и четвертое место.

В следующем туре турнира украинцы 9 октября примут на своем поле сборную Косово, а турецкая команда в этот же день сыграет на выезде против Исландии.