Александр Зинченко: Первый гол Турции – это моя вина
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился
впечатлениями после матча со сборной Турции в квалификации ЧМ-2018. Напомним,
что игра завершилась вничью (2:2).
«Хочу отметить, что в первом тайме мы неплохо контролировали
мяч, здорово выходили через передачи в атаку. Было много эпизодов, когда
мы могли двумя передачами отрезать их пять-шесть игроков, но не использовали
свои моменты. Могли забить намного больше.
Первый гол, который мы пропустили, считаю, это была моя вина. Нельзя в таких ситуациях просто выбрасываться на игрока. Цепь ошибок привела к голу, но началось все с меня.
Второй тайм был валидольным, особенно концовка встречи. Было много борьбы и мы сильно прижались назад. Но все равно могли забить свой гол, использовать контратаку. Получилась тяжелая игра, но я считаю, что мы упустили три очка.
Всегда
говорят, что 2:0 – самый скользкий счет. Но не чувствовалось никакой
расслабленности. Пропустили такой гол в раздевалку ненужный и турки на этом
психологически понеслись, а у нас во втором тайме
где-то присутствовала нервозность – допускали простые ошибки, не дорожили мячом»,
- цитирует Зинченко «Сегодня» со ссылкой на эфир телеканала «Футбол 1».
После двух матчей группы I обе команды имеют по два очка и делят между собой третье и четвертое место.
В следующем туре турнира украинцы 9 октября примут на своем поле сборную Косово, а турецкая команда в этот же день сыграет на выезде против Исландии.
Матч
Голы
Ярмоленко 24 (0:1 - пен.). Кравец 27 (0:2). Туфан 45 (1:2). Чалханоглу 81 (2:2 - пен.).
Состав
Турция: Бабакан, Балта (Айхан, 46), Топрак, Озбайракли, Топал, Эркин, Чалханоглу, Туфан (Шен, 77), Унал (Кигерчи, 46), Тосун, Мор
Украина: Пятов, Кучер, Бутко, Ордец, Соболь, Ярмоленко, Коноплянка (Петряк, 82), Степаненко, Зинченко (Сидорчук, 46), Коваленко, Кравец (Зозуля, 73)
Предупреждения:
Эркин, 23; Чалханоглу, 47; Мор, 87 - Ордец, 54; Степаненко, 79; Соболь, 83; Зозуля, 87
Судья:
Мануэль Грефе (Германия)
Место и дата
06 октября 21:45, , Текстовая трансляция