ЧМ-2018. Квалификация. Германия – Чехия, Армения – Румыния и другие матчи
Результаты
матчей отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2016 года.
ЧМ-2018. Квалификация.
Европа
Группа С
Матч
Место и дата
08 октября 19:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
08 октября 21:45, , Текстовая трансляция
Матч
Северная Ирландия - Сан-Марино
Место и дата
08 октября 21:45, , Онлайн-трансляция
Группа Е
Матч
Место и дата
08 октября 19:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
08 октября 19:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
08 октября 21:45, , Онлайн-трансляция
Группа F
Матч
Место и дата
08 октября 19:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
08 октября 21:45, , Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
08 октября 21:45, , Онлайн-трансляция
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