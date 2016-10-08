Германия – Чехия. Начало текстовой трансляции – 21:45 мск

В субботу в матче отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года сыграют сборные Германии и Чехии.

Их встреча пройдет в Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион» и начнется в 21:45 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

Напомним, что обе сборные выступают в группе С. Немцы на старте отборочного турнира в гостях разгромили норвежцев (3:0), а чехи дома не смогли обыграть команду Северной Ирландии (0:0).