Германия – Чехия. Начало текстовой трансляции – 21:45 мск
В субботу в матче
отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года сыграют сборные Германии и Чехии.
Их встреча пройдет в Гамбурге
на стадионе «Фолькспаркштадион» и начнется в 21:45 по
московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
Напомним, что обе сборные выступают в группе С. Немцы на старте отборочного турнира в гостях разгромили норвежцев (3:0), а чехи дома не смогли обыграть команду Северной Ирландии (0:0).
Матч
Место и дата
08 октября 21:45, , Текстовая трансляция
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