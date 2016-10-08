ФНЛ. 16-й тур. «Динамо» - «Кубань», «Спартак-2» - «Тосно» и другие матчи
Результаты матчей
16-го тура Футбольной национальной лиги.
Футбольная
национальная лига
16-й тур
8 октября
Матч
Место и дата
08 октября 12:00, Динамо, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
08 октября 13:00, Центральный, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
08 октября 14:00, Геолог, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Артём Чистяков (Россия)
Место и дата
08 октября 15:00, Арена Химки, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
08 октября 15:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
08 октября 17:00, Балтика, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
08 октября 17:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
08 октября 17:00, Центральный, Онлайн-трансляция
Матч
Спартак-Нальчик - СКА-Хабаровск
Место и дата
08 октября 17:00, Спартак, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
08 октября 18:00, Нефтехимик, Онлайн-трансляция
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