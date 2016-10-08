«Динамо» - «Кубань». Начало текстовой трансляции – 15:00 мск

В субботу в матче 16-го тура Футбольной национальной лиги московское «Динамо» сыграет с краснодарской «Кубанью».

Их встреча пройдет в подмосковных Химках и начнется в 15:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

Напомним, что после 14 матчей у «Динамо» было 35 очков. Бело-голубые единолично лидировали в турнирной таблице ФНЛ. У «Кубани», которую на текущей неделе покинул главный тренер Дан Петреску, после 15 матчей было 16 очков. Краснодарский клуб шел 14-м.