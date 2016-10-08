«Динамо» - «Кубань». Начало текстовой трансляции – 15:00 мск
В субботу в матче
16-го тура Футбольной национальной лиги московское «Динамо» сыграет с
краснодарской «Кубанью».
Их встреча пройдет в
подмосковных Химках и начнется в 15:00 по московскому
времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
Напомним, что после 14 матчей у «Динамо» было 35 очков. Бело-голубые единолично лидировали в турнирной таблице ФНЛ. У «Кубани», которую на текущей неделе покинул главный тренер Дан Петреску, после 15 матчей было 16 очков. Краснодарский клуб шел 14-м.
Матч
Судья:
Артём Чистяков (Россия)
Место и дата
08 октября 15:00, Арена Химки, Текстовая трансляция
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