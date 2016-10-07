Игорь Добровольский: Кто-то должен был проиграть, сегодня повезло сербам

Главный тренер сборной Молдавии Игорь Добровольский поделился впечатлениями после матча квалификации ЧМ-2018 против сборной Сербии. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:3.

«Это футбол. Кто-то должен был проиграть. Сегодня повезло сербам. Мы не играли, не старались? Думаю, что ребята старались, даже после пропущенного гола.



Когда игра проиграна, всегда чем-то недоволен. Моментами было неплохо, но, наверное, что-то не получилось. Как можно быть довольным, если проигрываешь? Значит, что-то не сработало. Фанаты скандировали про отставку? Ну, наверное, они имели на это полное право», - цитирует Добровольского «Молдавский футбол».

Молдавия проиграла оба матча и занимает последнее место в группе D. У сербов четыре очка и второе место.