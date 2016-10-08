КХЛ. «Адмирал» - «Спартак», СКА – «Йокерит» и другие матчи
Результаты
матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Континентальная
хоккейная лига
Регулярный
чемпионат
8 октября
Матч
Место и дата
08 октября 10:00, Платинум Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
08 октября 10:00, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
08 октября 12:30, Фэй Ян, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
08 октября 13:30, ЛДС Сибирь, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
08 октября 14:30, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
08 октября 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
08 октября 17:00, Минск-Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
08 октября 18:00, Дом Спортова, Онлайн-трансляция
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