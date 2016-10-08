СКА – «Йокерит». Начало текстовой трансляции – 17:00 мск

В субботу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграют СКА из Санкт-Петербурга и «Йокерит» из Хельсинки.

Их матч пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 17:00 по московскому времени. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию матча.

После 18 матчей у СКА было 42 очка. Армейцы с Невы занимали второе место в турнирной таблице Западной конференции. У «Йокерита» после 17 игр было 23 очка. Финский клуб в зону плей-офф Западе не входил.