СКА – «Йокерит». Начало текстовой трансляции – 17:00 мск
В субботу в матче
регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграют СКА из Санкт-Петербурга
и «Йокерит» из Хельсинки.
Их матч пройдет в
Санкт-Петербурге и начнется в 17:00 по московскому времени. Sovsport.ru проведет
текстовую трансляцию матча.
После 18 матчей у СКА было 42 очка. Армейцы с Невы занимали второе место в турнирной таблице Западной конференции. У «Йокерита» после 17 игр было 23 очка. Финский клуб в зону плей-офф Западе не входил.
Матч
Место и дата
08 октября 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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