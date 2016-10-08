День в истории. Александру Горшкову – 70

8 октября свой 70-й день рождения отмечает легендарный советский фигурист, олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы, ныне президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков.

Александр Георгиевич родился в Москве. В возрасте 20 лет он начал выступать в паре Людмилой Пахомовой, уже имевшей титул чемпионки Советского Союза в паре с Виктором Рыжкиным.

Уже через три года Горшков и Пахомова взошли на мировой спортивный пьедестал – в 1969 году они выиграли бронзу на чемпионате Европы и серебро на чемпионате мира.



Череда побед началась в 1970-м: сначала на чемпионате Европы, затем – мира. После этого «золото» на чемпионатах мира в 1971–1974, 1976 годах и на чемпионатах в Европы 1971, 1973–1976 годов. Горшков и Пахомова стали единственными шестикратными чемпионами мира и Европы по спортивным танцам на льду, их имена вписаны в Книгу рекордов Гиннеса, а оригинальный танец «Танго романтика», подготовленный в 1973 году, включен в качестве обязательного танца во все соревнования по спортивным танцам на льду.



В 1975 году, сразу после очередного чемпионата Европы, Александр Горшков оказался в больнице и перенес сложнейшую операцию на легких. Вскоре после нее Горшков вернулся на лед, и блестяще выступил на Олимпиаде-1976 в Инсбруке. Тогда в программу Игр впервые включили спортивные танцы на льду, и Горшков с Пахомовой сразу завоевали золото в этом олимпийском виде спорта.



В канун 1977 года пара покинула лед: Пахомова стала тренером, Горшков – спортивным функционером. В 2000 году Александр Георгиевич стал вице-президентом Московской региональной федерации фигурного катания на коньках и президентом Регионального благотворительного общественного фонда «Искусство и спорт» имени Людмилы Пахомовой (она скончалась в 1986 году от тяжелой болезни). В июне 2010 года Александр Горшков был избран президентом российской Федерации фигурного катания.