Эквадор крупно обыграл Чили в квалификации чемпионата мира
Матч девятого тура отборочного турнира чемпионата
мира-2018 в южноамериканской зоне между сборными Эквадора и Чили завершился
победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу сборной Эквадора.
В составе победителей отличились Антонио
Валенсия, Кристиан Рамирес и Фелипе Кайседо. Эквадор набрал 16 очков и на
данный момент поднялся на второе место в отборочном турнире. Действующие
победители Копа Америка на седьмом месте – 11 очков.
ЧМ-2018. Отборочный турнир.
Южная Америка
9-й тур
Матч
Место и дата
07 октября 00:00, , Онлайн-трансляция
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