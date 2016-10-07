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Эквадор крупно обыграл Чили в квалификации чемпионата мира

Максим Кравченко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч девятого тура отборочного турнира чемпионата мира-2018 в южноамериканской зоне между сборными Эквадора и Чили завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу сборной Эквадора.

В составе победителей отличились Антонио Валенсия, Кристиан Рамирес и Фелипе Кайседо. Эквадор набрал 16 очков и на данный момент поднялся на второе место в отборочном турнире. Действующие победители Копа Америка на седьмом месте – 11 очков.

ЧМ-2018. Отборочный турнир.

Южная Америка

9-й тур

Матч

Эквадор - Чили

Место и дата

07 октября 00:00, , Онлайн-трансляция

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