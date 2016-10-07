Фатих Терим: Надеюсь, что Турция и Украина вместе выйдут на чемпионат мира
Главный тренер сборной Турции Фатих Терим
поделился впечатлениями после матча против сборной Украины в квалификации
ЧМ-2018. Напомним, что игра завершилась вничью – 2:2.
— Что случилось со сборной Турции в первом тайме?
— Я даже
команду после матча об этом спросил... Иногда не все получается
из задуманного. В первые 45 минут наша команда выглядела так,
что я ее просто не узнавал. Это была незнакомая мне команда.
Но после перерыва мы сумели улучшить игру в линии полузащиты,
и стали действовать лучше. Кроме того, нам, конечно, помогло, что,
проигрывая 0:2, первый тайм мы закончили со счетом 1:2. Завершить
матч, уйдя от поражения, — это, конечно, хорошо, но дома надо
побеждать.
— Удалось ли вам пообщаться с Андреем Шевченко?
Пожелаете ли вы ему вывести сборную Украины в финальную часть
ЧМ-2018?
— Мы с ним
пообщались перед матчем. А после игры обнялись, поздравили друг друга
с результатом. Шевченко был очень хорошим футболистом,
и я надеюсь, что он будет великолепным тренером.
И я искренне хочу, чтобы сборные Турции и Украины вместе вышли
в финальную часть ЧМ-2018.
После
двух матчей группы I обе команды имеют по два очка и делят между собой третье и
четвертое место.
В следующем туре турнира украинцы 9 октября примут на своем поле сборную Косово, а турецкая команда в этот же день сыграет на выезде против Исландии.
Матч
Голы
Ярмоленко 24 (0:1 - пен.). Кравец 27 (0:2). Туфан 45 (1:2). Чалханоглу 81 (2:2 - пен.).
Состав
Турция: Бабакан, Балта (Айхан, 46), Топрак, Озбайракли, Топал, Эркин, Чалханоглу, Туфан (Шен, 77), Унал (Кигерчи, 46), Тосун, Мор
Украина: Пятов, Кучер, Бутко, Ордец, Соболь, Ярмоленко, Коноплянка (Петряк, 82), Степаненко, Зинченко (Сидорчук, 46), Коваленко, Кравец (Зозуля, 73)
Предупреждения:
Эркин, 23; Чалханоглу, 47; Мор, 87 - Ордец, 54; Степаненко, 79; Соболь, 83; Зозуля, 87
Судья:
Мануэль Грефе (Германия)
Место и дата
06 октября 21:45, , Текстовая трансляция