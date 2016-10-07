Славолюб Муслин: Мы обыграли Молдавию за счет качества наших футболистов

Главный тренер сборной Сербии Славолюб Муслин поделился впечатлениями после матча против сборной Молдавии в квалификации ЧМ-2018. Напомним, что его команда победила со счетом 3:0.

«В начале игры преимущество было за соперником. У них был один полумомент, неплохо начали, но потом мы забили очень важный гол. Далее мы начали играть в свой футбол, и всё закончилось так, как и должно быть. Я очень доволен, потому что эта победа была необходима. Мы знали, что легко не будет, но мы выиграли, и счет закономерен.

За счет чего мы победили? За счет качества наших футболистов, которые играют в хороших зарубежных чемпионатах. Я думаю, что в этом заключается разница между нами и Молдовой. Еще раз повторюсь, мы знали, что будет тяжело, и это показало начало игры, но гол, который мы забили, сильно повлиял на дальнейшую игру. Однако, могу сказать, что ожидал большего от своей команды», - цитирует Муслина «Молдавский футбол».

Молдавия проиграла оба матча и занимает последнее место в группе D. У сербов четыре очка и второе место.