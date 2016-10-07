Славолюб Муслин: Мы обыграли Молдавию за счет качества наших футболистов
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тренер сборной Сербии Славолюб Муслин поделился впечатлениями после матча против
сборной Молдавии в квалификации ЧМ-2018. Напомним, что его команда победила со
счетом 3:0.
«В начале игры преимущество было за соперником. У них был один
полумомент, неплохо начали, но потом мы забили очень важный гол. Далее мы
начали играть в свой футбол, и всё закончилось так, как и должно быть. Я очень
доволен, потому что эта победа была необходима. Мы знали, что легко не будет,
но мы выиграли, и счет закономерен.
За счет чего мы победили? За счет качества наших
футболистов, которые играют в хороших зарубежных чемпионатах. Я думаю, что в
этом заключается разница между нами и Молдовой. Еще раз повторюсь, мы знали,
что будет тяжело, и это показало начало игры, но гол, который мы забили, сильно
повлиял на дальнейшую игру. Однако, могу сказать, что ожидал большего от своей
команды», - цитирует Муслина «Молдавский футбол».
Молдавия проиграла оба матча и занимает последнее место в группе D. У сербов четыре очка и второе место.