Эдуард Соболь: Ничья с Турцией – неплохой результат, но хотелось победы
Защитник сборной Украины Эдуард Соболь поделился
впечатлениями после матча против сборной Турции в квалификации ЧМ-2018.
Напомним, что игра завершилась вничью (2:2).
«Видите,
пропустили гол в раздевалку из-за своих ошибок... Но в целом,
думаю, провели очень хороший поединок, хорошо контролировали мяч, имели
моменты. Были свободные зоны, куда можно было подключаться. Могли забить третий
мяч, но не повезло, обидно. И еще нам спорный пенальти
поставили. Но ничего, будем двигаться дальше, ничья на выезде тоже
как бы неплохой результат, хотя хотелось победы. И с учетом
того, что вели в два мяча, это конечно плохо.
В целом
мы компактно оборонялись, не сильно садились назад, старались
прессинговать в центре, даже моментами и выше. И за счет
нашей компактности у соперников не было свободных зон,
и моментов, в целом, немного было. Только в конце матча
физически подсели, усталость сказывалась. Стандарты зарабатывали ненужные.
Трибуны? Мы были полностью сконцентрированы на игре, и они нам
вообще не мешали, — цитирует Соболя «Динамо Киев от Шурика» со
ссылкой на эфир телеканала «Футбол 1».
После
двух матчей группы I обе команды имеют по два очка и делят между собой третье и
четвертое место.
В следующем туре турнира украинцы 9 октября примут на своем поле сборную Косово, а турецкая команда в этот же день сыграет на выезде против Исландии.
Матч
Голы
Ярмоленко 24 (0:1 - пен.). Кравец 27 (0:2). Туфан 45 (1:2). Чалханоглу 81 (2:2 - пен.).
Состав
Турция: Бабакан, Балта (Айхан, 46), Топрак, Озбайракли, Топал, Эркин, Чалханоглу, Туфан (Шен, 77), Унал (Кигерчи, 46), Тосун, Мор
Украина: Пятов, Кучер, Бутко, Ордец, Соболь, Ярмоленко, Коноплянка (Петряк, 82), Степаненко, Зинченко (Сидорчук, 46), Коваленко, Кравец (Зозуля, 73)
Предупреждения:
Эркин, 23; Чалханоглу, 47; Мор, 87 - Ордец, 54; Степаненко, 79; Соболь, 83; Зозуля, 87
Судья:
Мануэль Грефе (Германия)
Место и дата
06 октября 21:45, , Текстовая трансляция