Эдуард Соболь: Ничья с Турцией – неплохой результат, но хотелось победы

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь поделился впечатлениями после матча против сборной Турции в квалификации ЧМ-2018. Напомним, что игра завершилась вничью (2:2).

«Видите, пропустили гол в раздевалку из-за своих ошибок... Но в целом, думаю, провели очень хороший поединок, хорошо контролировали мяч, имели моменты. Были свободные зоны, куда можно было подключаться. Могли забить третий мяч, но не повезло, обидно. И еще нам спорный пенальти поставили. Но ничего, будем двигаться дальше, ничья на выезде тоже как бы неплохой результат, хотя хотелось победы. И с учетом того, что вели в два мяча, это конечно плохо.

В целом мы компактно оборонялись, не сильно садились назад, старались прессинговать в центре, даже моментами и выше. И за счет нашей компактности у соперников не было свободных зон, и моментов, в целом, немного было. Только в конце матча физически подсели, усталость сказывалась. Стандарты зарабатывали ненужные. Трибуны? Мы были полностью сконцентрированы на игре, и они нам вообще не мешали, — цитирует Соболя «Динамо Киев от Шурика» со ссылкой на эфир телеканала «Футбол 1».

После двух матчей группы I обе команды имеют по два очка и делят между собой третье и четвертое место.

В следующем туре турнира украинцы 9 октября примут на своем поле сборную Косово, а турецкая команда в этот же день сыграет на выезде против Исландии.