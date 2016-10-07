Рамзан Кадыров: Федор, вы неправы. Русские богатыри так не поступают

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на критику российского бойца Федора Емельяненко. Ранее Федор раскритиковал проведение в Грозном детских боев.

«Руководство страны ставит перед обществом, властью и СМИ задачу заниматься вопросами патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, пропагандировать здоровый образ жизни, высокую нравственность, духовность. Это основа стабильности и могущества страны. Ситуация вызывает тревогу. Только в первом полугодии против детей совершено 50256 преступлений, включая убийства и насильственные действия сексуального характера. Никто за нас не решит проблему, если каждый не поймет свою ответственность перед будущим.

Но нередко те, кто в этом должны показывать пример, занимают странную позицию. Я с пониманием отнесся бы к ответам и реакции Федора Емельяненко на показательное выступление мальчиков в ходе турнира Grand Prix Akhmat-2016, если бы он начал, сказав доброе слово о турнире и его значении. Как русский богатырь и патриот поздравил бы Чечню с праздниками, отметил бы факт розыгрыша первого пояса ММА, хотя бы раз приехал в Чечню, посмотрел, как мы проводим турниры и развиваем спорт.

А так его заявления вызывают ряд вопросов. Странно выглядит и резонанс, провоцируемый Федором, ибо каждый обязан начинать с себя и семьи. Это касается и близких. Но выставлять фото чужих детей, и провоцировать под ним нелестные комментарии, есть прямое нарушение этики и морали. Мы в Чечне используем все формы и методы для выполнения поручения Руководства России, активно приобщаем детей и молодежь к спорту. В Чечне нет детдомов, приютов, беспризорных детей. Нет преступлений против детей или это большая редкость. Нигде не ведется такая комплексная работа по защите прав детей, как в Чечне.

Почему именно показательный поединок, в форме детской игры, воспринят как ужас, а не то, что война унесла жизни 13987 детей, погибли сотни тысячи человек, пять тысячи человек пропали без вести, разрушены до основания Грозный и вся Чечня. Говорили вы про ужас, когда все это происходило? Стоит даже чихнуть, начинаются сказки про налоги. Мы также платим налоги, поставляем лучшую в мире нефть, газ! А дотации получаем, как и многие регионы. Мы с детства растим патриотов и защитников России. Федор, вы неправы! Русские богатыри так не поступают!», - написал Кадыров в своем Instagram.

Два дня назад в Грозном проводился турнир по смешанным единоборствам в честь дня рождения главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. В турнире участвовали дети до 12 лет без экипировки.

Президент ММА России Федор Емельяненко раскритиковал участие детей в рамках этого турнира. Слова бойца ММА подверглись критике со стороны организаторов и экспертов.