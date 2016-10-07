Норвежский тренер хочет собрать сперму звезд футбола для создания топ-команды

Тренер норвежского клуба «Нордстранда» Оле Видар Тофтесунд из низшего дивизиона опубликовал обращение в интернете. Он заявил, что для превращения своей команды в европейского гранда хочет собрать сперму ведущих футболистов мира для этой цели.

Тофтесунд заявил, что он тренировал многих игроков, но большинство из них – плохие футболисты. Впрочем, он предложил способ сделать «Нордстранду» лучшим клубом мира лет через 20 лет.

Тренер сказал, что хочет собрать сперму лучших футболистов мира, чтобы девушки его подопечных забеременели от них. В видеообращении он говорит, что хотел бы выйти на Криштиану Роналду, Златана Ибрагимовича и Пола Гаскойна с таким предложением. В связи с этим Тофтесунд спрашивает, есть ли у кого-то контакты этих футболистов.