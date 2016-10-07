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Инфантино поздравил Мутко и сборную России с серебром на чемпионате мира по мини-футболу

Максим Кравченко
Источник:  Ассоциация мини-футбола России (АМФР)Комментарии

Президент ФИФА Джанни Инфантино адресовал поздравления президенту РФС и министру спорта РФ Виталию Мутко. Также он поздравил сборную России по мини-футболу со вторым местом на чемпионате мира.

«Уважаемый господин президент! Я выражаю свои самые искренние поздравления в адрес национальной сборной России по мини-футболу по случаю завоевания серебряных медалей Чемпионата мира 2016 года.

Пожалуйста, передайте мои самые теплые слова всем тем, кто ковал этот успех: футболистам, тренеру Сергею Скоровичу, техническому, медицинскому штабу и, конечно, болельщикам. 

Это достижение основано на очень кропотливой работе, профессионализме, дисциплине и огромном желании. Я убежден, что серебряные награды Чемпионата мира отражают высокий уровень развития футзала в России. Желаю вам всего наилучшего и надеюсь на скорую встречу!», - цитирует Инфантино официальная группа АМФР Вконтакте.

Напомним, что в финале чемпионата мира сборная России уступила сборной Украины со счетом 4:5.

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