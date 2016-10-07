Джампьеро Вентура: Невероятно, что ни один испанец не был удален
Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура поделился
впечатлениями после матча против сборной Испании в квалификации ЧМ-2018.
Напомним, что игра завершилась вничью – 1:1.
«Шокирован тем, что испанцы не получили две красные карточки.
Это невероятно. Как можно было не дать вторые желтые карточки Косте и Рамосу?
Даже одно удаление изменило бы ход игры.
Настрой испанцев и наше собственное беспокойство заставило нас
изменить подход к этому матчу. В перерыве нам нужны были замены, что мы и
сделали. Этот матч добавит опытам нам всем, в том числе и мне. Если бы сейчас у
меня была такая возможность, я бы выпустил другой состав. Нам нужны были
игроки, которые могу оказывать давление на соперника. Если бы не вынужденная замена
из-за травмы Монтоливо, Белотти вышел бы раньше», - цитирует Вентуру Football Italia.
После
двух матчей группы G обе команды имеют в своем активе четыре очка, но из-за
разницы забитых мячей испанцы расположились на втором месте, а итальянцы
строчкой ниже.
В
следующем туре турнира подопечные Хулена Лопетеги 9 октября сыграют на выезде
против сборной Албании, а команда Италии в этот же день сыграет с Македонией.