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Джампьеро Вентура: Невероятно, что ни один испанец не был удален

Максим Кравченко
Источник:  Football ItaliaКомментарии

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура поделился впечатлениями после матча против сборной Испании в квалификации ЧМ-2018. Напомним, что игра завершилась вничью – 1:1.

«Шокирован тем, что испанцы не получили две красные карточки. Это невероятно. Как можно было не дать вторые желтые карточки Косте и Рамосу? Даже одно удаление изменило бы ход игры.

Настрой испанцев и наше собственное беспокойство заставило нас изменить подход к этому матчу. В перерыве нам нужны были замены, что мы и сделали. Этот матч добавит опытам нам всем, в том числе и мне. Если бы сейчас у меня была такая возможность, я бы выпустил другой состав. Нам нужны были игроки, которые могу оказывать давление на соперника. Если бы не вынужденная замена из-за травмы Монтоливо, Белотти вышел бы раньше», - цитирует Вентуру Football Italia.

После двух матчей группы G обе команды имеют в своем активе четыре очка, но из-за разницы забитых мячей испанцы расположились на втором месте, а итальянцы строчкой ниже.

В следующем туре турнира подопечные Хулена Лопетеги 9 октября сыграют на выезде против сборной Албании, а команда Италии в этот же день сыграет с Македонией.

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