Уругвай обыграл Венесуэлу благодаря дублю Кавани

Матч девятого тура отборочного турнира чемпионата мира 2018 года между сборными Уругвая и Венесуэлы завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу Уругвая.

В составе победителей дубль сделал Эдинсон Кавани. Еще один мяч в активе Николаса Лодейро. Отметим, что 65-й минуте у гостей был удален Освальдо Вискаррондо.

Уругвай набрал 19 очков и вышел на первое место в турнирной таблице отборочного турнира. Венесуэла с двумя очками на последнем месте.

ЧМ-2018. Отборочный турнир.

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9-й тур