Уругвай обыграл Венесуэлу благодаря дублю Кавани
Матч девятого тура отборочного турнира чемпионата мира 2018 года
между сборными Уругвая и Венесуэлы завершился победой хозяев. Итоговый счет
матча – 3:0 в пользу Уругвая.
В составе победителей дубль сделал Эдинсон Кавани. Еще один мяч
в активе Николаса Лодейро. Отметим, что 65-й минуте у гостей был удален
Освальдо Вискаррондо.
Уругвай набрал 19 очков и вышел на первое место в турнирной
таблице отборочного турнира. Венесуэла с двумя очками на последнем месте.
ЧМ-2018. Отборочный турнир.
Южная Америка
9-й тур
Матч
Место и дата
07 октября 02:00, , Онлайн-трансляция
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