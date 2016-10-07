В Кельне откроется выставка автомобилей Михаэля Шумахера

В автомобильном музее Motorworld в Кельне будет выставлена коллекция машин Михаэля Шумахера.

Как сообщает Autosport, музей откроет свои двери в конце 2017-го или начале 2018-го и представит частную коллекцию автомобилей семикратного чемпиона мира Ф-1, включая карты, на которых Михаэль только начинал свою карьеру, а также спортивные автомобили, трофеи, уникальные памятные вещи и, безусловно, большинство автомобилей Формулы-1, за рулем которых он выиграл семь титулов.

Семья Михаэля распорядилась, чтобы коллекция была в свободном доступе для посетителей в течение многих лет. Напомним, Шумахер выжил после падения во время катания на горных лыжах, но впал в кому. Его состояние оценивают как стабильное.