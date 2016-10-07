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Нападающий сборной Эквадора Валенсия симулировал травму, чтобы избежать ареста за неуплату алиментов

Максим Кравченко
Источник:  FOX SoccerКомментарии

Нападающему «Эвертона» и сборной Эквадора Эннеру Валенсии грозил арест на родине. Футболист попытался избежать задержания полицией.

Напомним, что сегодня Эквадор обыграл сборную Чили со счетом 3:0 в квалификации ЧМ-2018. Валенсия был заменен на 82-й минуте. Ранее стало известно, что полиция задержала его на тренировке. Эннер не выплатил своей дочери 17 тысяч долларов алиментов при зарплате 135 тысяч фунтов в неделю.

Впрочем, он все же принял участие в игре. Однако, как сообщает Fox Sports, полиция готова была задержать его после окончания игры. Из-за этого футболист пошел на хитрость. Валенсия симулировал травму, после чего на скорой помощи его увезли, как утверждалось, в больницу. Полиция пыталась преследовать игрока, но на данный момент неизвестно, в больнице он, или же скрывается в другом месте. На данный момент полиция ищет Валенсию, но результатов пока нет.

Матч

Эквадор - Чили

Место и дата

07 октября 00:00, , Онлайн-трансляция

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