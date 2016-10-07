Колумбия на выезде обыграла Парагвай
Матч девятого тура квалификации ЧМ-2018 в
южноамериканской зоне между сборными Парагвая и Колумбии завершился победой
гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу колумбийцев.
В составе победителей решающий мяч на 90-й минуте
забил Эдвин Кардона. Колумбия набрала 16 очков и занимает четвертое место в
турнирной таблице. У Парагвая 12 очков и шестое место.
ЧМ-2018. Отборочный турнир
Южная Америка
9-й тур
Матч
Место и дата
07 октября 02:30, , Онлайн-трансляция
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