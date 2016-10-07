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Сергей Абрамович: На чемпионате мира мы добились исторического результата

Максим Кравченко
Источник:  InstagramКомментарии

Игрок сборной России по мини-футболу Сергей Абрамович подвел итоги чемпионата мира. Напомним, что россияне заняли второе место.

«Мужчины! Бойцы и настоящие россияне! Горжусь, что сыграл с вами этот замечательный чемпионат! Для меня это грандиозный успех! Как и для нас всех! Эмоции непередаваемые! Хочу поблагодарить каждого, кто бился со мной бок о бок! Мы за такой короткий промежуток времени сотворили настоящий боевой коллектив, где, не побоюсь этого слова, мы стали братьями! Уверен, что это не последняя наша награда! И, дай Бог, мы снова сыграем в финале! Спасибо всем родным и близким! Кто верил и не верил в нас!

Спасибо всем бессонным ночам! В которых вы, наши болельщики, вырывали голоса и переживали! Благодаря вам мы добились этого результата! Вместе мы сможем все! Колумбия позади! Было тяжело летать каждые три дня! И играть в высокогорье! Но мы справились! Добились исторического результата! Хотя могли и добиться невозможного! Обнимаю всех! Спасибо еще раз! Это память на всю жизнь!», - написал Абрамович в своем Instagram.

Напомним, что в финале чемпионата мира сборная России уступила сборной Украины со счетом 4:5.

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