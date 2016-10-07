Хулен Лопетеги: Не удивлен, что мы не обыграли Италию.

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги поделился впечатлениями после матча квалификации ЧМ-2016 против сборной Италии. Напомним, что игра завершилась вничью (1:1).

«Я не удивлен, что мы не победили, потом что это Италия, и они сильны, как и всегда. Прежде всего, они всегда могут продемонстрировать свою решительность и отыграться. Во втором тайме они играли в более простой футбол. Мы лучше играли в первом тайме. Кроме того, у нас было три желтых карточки, и нас это немного сдерживало.

Теперь нам нужно восстановиться и готовиться к следующей игре. Ничья не дает нам преимущества, впереди еще долгий путь», - цитирует Лопетеги Football Italia.

После двух матчей группы G обе команды имеют в своем активе четыре очка, но из-за разницы забитых мячей испанцы расположились на втором месте, а итальянцы строчкой ниже.

В следующем туре турнира подопечные Хулена Лопетеги 9 октября сыграют на выезде против сборной Албании, а команда Италии в этот же день сыграет с Македонией.