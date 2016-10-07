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Наингголан продлил контракт с «Ромой»

Максим Кравченко
Источник:  ФК «Рома»Комментарии

Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан продлил действующий контракт. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что новое соглашение истекает летом 2020 года. Ранее контракт был рассчитан до 30 июня 2018 года. Кроме того, продлил контракт и бразильский защитник Леандро Кастан, который находится в аренде в «Торино». Его контракт будет действовать до лета 2019 года.

В нынешнем сезоне 28-летний Раджа Наингголан провел десять матчей за «Рому». В его активе одна голевая передача.

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